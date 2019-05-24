Экономика

18:42 24.05.2019

ЕС ждет от Украины превращения в транспортный хаб между Европой и Азией – Гендиректор Еврокомиссии по вопросам транспорта

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 Европейский Союз надеется на превращение Украины в транспортный хаб между Европой и Азией.

Об этом в ходе второго заседания Транспортного диалога высокого уровня между Украиной и ЕС сообщил генеральный директор по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенрик Хололей, сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Мы бы хотели, чтобы вы воспользовались удачным географическим расположением и Украина стала транспортным хабом между Европой и Азией. Поэтому мы приветствуем готовность Украины принять участие в разработке новых железнодорожных коридоров и готовность быть частью Шелкового пути", - сказал Хололей, подчеркнув, что ЕС считает Украину очень важным партнером не только в транспортной, но и во всех других отраслях.

Он также отметил, что утверждение транспортной стратегии Украины до 2030 года очень важно для дальнейшего сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Теперь мы видим ваши приоритеты и это мотивирует нас для дальнейшего сотрудничества с вашей страной. Важным является и присоединение Украины к сети TNT, которое состоялось в начале этого года. Это очень четкий сигнал, ведь теперь транспортный коридор Европы продолжается по территории Украине. Это событие является толчком для привлечения инвестиций в сферу инфраструктуры", - отметил гендиректор Еврокомиссии по вопросам мобильности и транспорта, отметив, что ЕС планирует в ближайшие 10 лет реализовать 39 проектов в транспортной сфере общей стоимостью EUR4,5 млрд.

Хололей также подчеркнул, что Украине необходимо принять ряд законодательных актов по реформированию транспортной сферы, в частности, законопроектов по железнодорожному и водному транспорту, и выразил готовность продолжить сотрудничество с органами власти в Украине для того, чтобы эти законодательные акты были приняты в ближайшем будущем.

"Особенно хочу подчеркнуть достижения в авиационной сфере. Исторически Украина - проводник аэрокосмических технологий. Сотрудничество в этой сфере важно для нас. Мы пользуемся вашими наработками, и это углубляет сотрудничество между Украиной и ЕС в сфере авиационной безопасности и аэронавигации", - констатировал чиновник Еврокомиссии.

Как, в свою очередь, отмечается в сообщении Администрации морских портов Украины (АМПУ), также принимавшей участие во втором заседании Транспортного диалога высокого уровня между Украиной и ЕС, во время дискуссии было уделено внимание размеру дивидендов, которые платят сейчас государственные стивидоры и Администрация морпортов (АМПУ) в Украине.

"По мнению европейских экспертов, ставка дивидендов на уровне 90% не дает государственным предприятиям развиваться и эффективно конкурировать как в пределах государства, так и на международном уровне", - пояснили в АМПУ.

На встрече было отмечено также, что еще одним важным шагом, который мог бы ускорить модернизацию украинской портовой инфраструктуры должно стать предоставление Украине возможности получать гранты ЕС на реализацию инфраструктурных проектов. По словам Хололея, с этим вопросом действительно существуют определенные трудности, однако работа в этом направлении ведется.

Теги: #транспорт #ес #хаб #украина #азия
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