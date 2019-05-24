Нардепы зарегистрировали в Раде законопроект о переносе рынка э/э на 9 месяцев

Народные депутаты Алексей Рябчин (фракция "Батькивщина") и Юрий Чижмарь (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) зарегистрировали в парламенте законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об альтернативных источниках энергии" (в статью 9-1), а также в заключительные и переходные положения закона "О рынке электроэненргии".

Текст проекта, зарегистрированного 24 мая на сайте Верховной Рады пока отсутствует, однако, согласно заявлениям Рябчина в соцсети Facebook, проект закона предусматривает перенос нового оптового рынка э/э на девять месяцев – до 1 апреля 2020 года.

Как сообщалось, на фоне заявлений некоторых игроков о неготовности на надлежащем уровне к запуску с 1 июля нового оптового рынка, народные депутаты Александр Домбровский и Лев Пидлисецкий 22 мая зарегистрировали законопроект №10318 о переносе старта новой модели на три месяца.