TE Connectivity закрывает завод в Ивано-Франковске

Компания TE Connectivity, ведущий производитель электронных компонентов для различных отраслей промышленности, решила до конца текущего года закрыть свой завод "Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" в Ивано-Франковске, который более 10 лет выпускал кабельную продукцию для ведущих автомобильных брендов.

"По результатам тщательной оценки текущей деятельности TE Connectivity на международном уровне корпорация намерена прекратить основную производственную деятельность TE Automotive в Ивано-Франковске ради поддержания конкурентоспособности и стабильной работы компании в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки (ЕМЕА), и оптимизации с этой целью цепи поставок и более эффективной логистики в этих регионах", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

Согласно сообщению, на сегодня на предприятии работает около 800 сотрудников, а полное прекращение производства планируется осуществить в несколько этапов и завершить к концу года.

"В процессе прекращения производства мы постоянно коммуницируем и тесно взаимодействуем с работниками и представителями органов власти в Украине. Мы осознаем, какое влияние это решение окажет на наших сотрудников в Ивано-Франковске, поэтому TE Connectivity обязуется найти решение для каждого сотрудника, которого коснется эта ситуация и предоставить выходную компенсацию, сохранить социальный пакет на период работы и оказывать содействие в трудоустройстве", - сообщили в компании.

В компании отметили, что в рамках стратегии TE Connectivity и ее Автомобильного направления за счет планируемых изменений ожидается повышение операционной эффективности и усиление конкурентоспособности на авторынке.

"Хотим отдельно подчеркнуть, что ситуация не связана с показателями деятельности предприятия и наших сотрудников в Украине. Мы очень ценим преданность и упорный труд каждого сотрудника. Это решение является частью нашей программы региональной оптимизации в цепи поставок и логистике. Нам было сложно принять такое решение, ведь мы очень ценим усилия наших сотрудников в Ивано-Франковске", - отметили в TE Connectivity.

В компании также сообщили, что, поскольку решение о прекращении производственной деятельности принято с целью оптимизации производства и логистики, она переносит мощности (оборудование, инструменты, процессы и продукцию) в ряд других стран, но не уточнила, в какие именно.

Как сообщалось, ООО "Тайко Электроникс Юкрейн Лимитед" зарегистрировано в 2006 году, а первая очередь завода начала работу в 2008 году.

В 2017 году чистый доход украинской компании составил 243,8 млн грн (годом ранее – 164,5 млн грн), чистая прибыль - 42,65 млн грн.

Корпорация Tyco Electronics занимает ведущие позиции на рынке в течение 76 лет и является разработчиком и поставщиком кабельной продукции и проводников для автомобильной промышленности по всему миру. Компания насчитывает 80 тыс. сотрудников и работает с клиентами в 140 странах.