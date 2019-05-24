Экономика

16:00 24.05.2019

"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей

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"Нафтогаз" в июне снизит цену на природный газ для промпотребителей

НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% (на 496 грн) по сравнению с действующей в мае – до 5,803 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщается на сайте НАК, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июне составит 6,423 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 7,6% (на 525 грн) ниже, чем в мае.

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Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #промпотребители #цена
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