Экономика

13:07 24.05.2019

Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

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Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг японского автопроизводителя Nissan Motor Co. до "A3" с "A2", прогноз рейтинга - "негативный".

"Рейтинговое действие завершает пересмотр рейтинга с возможностью понижения, инициированный 19 февраля 2019 года", - говорится в пресс-релизе Moody's.

"Понижение рейтинга отражает продолжающееся ухудшение рентабельности Nissan, обусловленное слабостью продаж в США, которые являются для автопроизводителя крупнейшим рынком", - отмечают эксперты агентства.

Рентабельность операций Nissan снизилась за последние два года на фоне сокращения операционной прибыли в Северной Америке в результате увеличения затрат на стимулирование продаж в США.

"Маржа консолидированной операционной прибыли Nissan по итогам фингода, завершившегося в марте 2019 года, упала до 2,7% с 4,8% годом ранее, и компания прогнозирует дальнейшее снижение этого показателя - до 2% - в текущем фингоду", - говорится в сообщении Moody's.

Новая стратегия Nissan предусматривает смещение фокуса на увеличение рентабельности операций вместо роста продаж, а также обновление моделей повышения стоимости бренда. По мнению аналитиков Moody's, пройдет несколько лет, прежде чем новая стратегия начнет приносить плоды.

"Также потребуется время, чтобы доказать эффективность новой структуры управления компанией, которую Nissan планирует внедрить в этом году, при сохранении высокой неопределенности относительно руководства и имущественных отношений в компании после увольнения бывшего главы Карлоса Гона", - отмечают в Moody's.

Экс-председатель совета директоров Nissan Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам.

Теги: #moodys
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