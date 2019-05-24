Экономика

13:06 24.05.2019

Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

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Почтовая служба Великобритании Royal Mail Plc объявила о планах установить в стране первые почтовые ящики, с помощью которых можно будет отправить уже оплаченные посылки.

Как говорится в пресс-релизе компании, 1400 почтовых ящиков для посылок появятся в течение шести месяцев на улицах 38 британских городов начиная с августа, в том числе в Абердине, Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе и Лидсе.

Почтовые ящики для посылок работают по такому же принципу, как и почтовые ящики для писем. Оплату отправлений можно произвести через специальную онлайн-службу Royal Mail

Установка ящиков для посылок в Британии знаменует собой первое серьезное изменение в использовании почтовых ящиков за последние 160 лет и является одной из крупнейших инноваций с момента запуска Parcel Post в 1883 году, отмечает компания. Трехмесячный эксперимент с такими ящиками в прошлом году с успехом прошел в Нортгемптоне и Лестере.

Представитель Royal Mail Марк Стрит, слова которого приводятся в пресс-релизе, заявил: "Повсеместное распространение почтовых ящиков для посылок - один из способов сделать жизнь наших клиентов проще, не привязывая отправку посылок к часам работы почты".

Теги: #почта #британия
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