Экономика

13:04 24.05.2019

США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

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США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

Министерство торговли США выступило с предложением о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из стран, которые занижают курсы своих национальных валют по отношению к американскому доллару, сообщил министр торговли Уилбур Росс.

"Этим мы ставим иностранных экспортеров в известность о том, что министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, которые наносят ущерб промышленности США", - говорится в распространенном ведомством заявлении Росса.

Он отметил, что "иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям".

Как отмечают наблюдатели, под санкции могут подпасть товары из Китая, который США уже длительное время обвиняют в умышленном занижении курса юаня, а также Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, ссылаясь на источники, что этот список стран может быть пополнен за счет России.

Теги: #пошлины #сша
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