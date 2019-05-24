Экономика

13:02 24.05.2019

Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

2 мин читать
Вопрос с Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения США-КНР - Трамп

Ситуация с китайской компанией Huawei, включенной в "черный список" американского министерства торговли, может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет достигнуто, предполагает президент США Дональд Трамп.

"Смотрите, что они (Huawei - ИФ) сделали с точки зрения безопасности, с военной точки зрения, это очень опасно. Могу предположить, что Huawei, возможно, будет включена в каком-то виде или в какую-то часть торгового соглашения, если мы заключим его", - сказал Трамп журналистам.

Президент США в прошлую среду подписал исполнительный указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом в указе не названы конкретные страны или компании, но ранее администрация США запустила глобальную кампанию, чтобы удержать китайскую телекоммуникационную компанию Huawei от помощи союзникам США в разработке беспроводных инфраструктур следующего поколения.

Кроме того, в декабре прошлого года в Канаде задержали по запросу США финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, но позднее ее отпустили под залог.

Также США, указав на угрозу национальной безопасности, приняли решение включить Huawei в число компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Вслед за этим Google сообщила, что будет вынуждена лишить Huawei доступа к услугам, связанным с поддержкой ОС Android.

Позднее стало известно, что Вашингтон готов предоставить Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов.

Huawei является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, используя в них операционную систему Android от Google, а также крупнейшим мировым производителем телекоммуникационного оборудования.

Теги: #сша #трамп #huawei
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:04 24.05.2019
США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

США планируют ввести пошлины на товары из стран, занижающих курсы своих валют - министр торговли

07:57 24.05.2019
Американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

Американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 интернет-спутников компании SpaceX

02:39 24.05.2019
В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

22:28 23.05.2019
Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

19:56 23.05.2019
Сенат США предлагает увеличить до $300млн помощь Украине в оборонном бюджете на 2020г – посольство

Сенат США предлагает увеличить до $300млн помощь Украине в оборонном бюджете на 2020г – посольство

18:53 23.05.2019
США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

США выделили более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ

10:59 23.05.2019
ПриватБанк инициировал судебное разбирательство с экс-владельцами Коломойским и Боголюбовым в США

ПриватБанк инициировал судебное разбирательство с экс-владельцами Коломойским и Боголюбовым в США

04:45 23.05.2019
Суд Нью-Йорка вынес решение против Трампа по предоставлению финансовых документов из Deutsche Bank и Capital One демократам

Суд Нью-Йорка вынес решение против Трампа по предоставлению финансовых документов из Deutsche Bank и Capital One демократам

04:39 23.05.2019
В Сенате США утвердили резолюцию, с важными сигналами поддержки Украины

В Сенате США утвердили резолюцию, с важными сигналами поддержки Украины

03:26 23.05.2019
Пентагон представит планы по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. американских военных

Пентагон представит планы по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. американских военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Мининфраструктуры готовит конкурс по строительству грузового терминала в аэропорту "Борисполь" на условиях ГЧП

Валютный рынок Украины спокойно отреагировал на роспуск Рады - замглавы НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Moody's понизило рейтинг Nissan до "A3" с "A2", прогноз - "негативный"

Royal Mail установит в Британии первые почтовые ящики для посылок

Грузинский лари побил исторический антирекорд, власти не видят оснований для паники

Доллар США слабо снижается к мировым валютам после роста накануне

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Цена никеля в Лондоне подскочила на 5% за несколько минут

Фармацевтика станет новым рывком, как IT в 1990-е годы – Шимкив

НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

В Черновцах до конца 2022г запланировано открытие двух ТРЦ - UTG

"Укрзализныця разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА