Экономика

13:01 24.05.2019

Доллар США слабо снижается к мировым валютам после роста накануне

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Доллар США слабо снижается к мировым валютам после роста накануне

Курс доллара США в пятницу слабо снижается в парах с основными мировыми валютами на фоне падения доходности американских гособлигаций.

Инвесторов продолжают беспокоить вопросы торговой войны между США и Китаем, а также замедление темпов глобального экономического роста, отмечает MarketWatch. Эти опасения усилились после выхода слабых статистических данных из США и Европы.

Деловая активность в США замедлилась в мае до минимального уровня за девять с половиной лет на фоне сокращения потребительского спроса и опасений по поводу торговой войны с Китаем.

Индекс менеджеров закупок (PMI), который рассчитывает IHS Markit, опустился в текущем месяце до 50,6 пункта с 52,6 пункта в апреле. В секторе услуг США индикатор упал до минимума более чем за три года, до 50,8 с 52,7 пункта.

Ранее сообщалось, что предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли еврозоны в мае снизилось до 47,7 с 47,8 пункта, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,1 пункта. В сфере услуг показатель упал до 52,5 с 52,8 пункта вместо ожидавшегося роста до 53 пунктов.

Тем временем продажи новых домов в США в апреле упали на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 673 тыс. домов в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в марте этот показатель составлял 723 тыс., а не 692 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали в прошлом месяце снижения продаж новостроек на 3,2% с первоначально объявленного мартовского уровня - до 670 тыс.

Доходность десятилетних гособлигаций США на фоне слабой статистики опустилась до минимума с 2017 года, что оказало давление на доллар.

Кроме того, рынок следит за развитием торгового конфликта между Штатами и Китаем.

Накануне СМИ со ссылкой на источники написали, что Вашингтон может пополнить "черный список" компаний, которым запрещено закупать товары и услуги в США, новыми китайскими фирмами. В ответ представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что "если США хотят продолжать разговаривать, им следует продемонстрировать искренность и исправить свои ошибочные действия". По его словам, переговоры могут быть продолжены только на основе равенства и уважения.

Евро торгуется к 9:41 МСК в районе $1,1202 против $1,1181 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 122,69 иены по сравнению со 122,56 иены в четверг. Курс доллара составляет 109,53 иены против 109,61 иены днем ранее.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,1%. Примерно столько же теряет индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около $1,2669 против $1,2657 в предыдущий рабочий день и на уровне 1,1326 евро по сравнению с 1,1319 евро.

Британская валюта остается под давлением на фоне сохраняющейся политической неопределенности в Великобритании. По информации СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может подать в отставку уже в эту пятницу из-за ситуации с планом выхода из Евросоюза.

Теги: #курс #доллар
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