Экономика

12:59 24.05.2019

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

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Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Роспуск Верховной Рады обойдется Украине в $300-400 млн в виду удорожания заимствований, полагает первый заместитель главы Совета Национального банка Украины (НБУ), почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Миолованов.

"По поводу роспуска парламента – да, роспуск обойдется налогоплательщикам в $300-400 млн. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", – написал он в соцсети Facebook.

Удорожание заимствований будет следствием глобального экономического кризиса, а такие решения команды президента Владимира Зеленского как роспуск Верховной Рады, будут создавать дополнительное давление на ситуацию.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда приходит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократичное правительство и программа МВФ нам критически важны", – написал Милованов.

По мнению Милованова, дефолт "положит украинские банки".

В этих условиях первый замглавы Совета НБУ не видит потенциала для быстрого экономического роста.

"Возможностей быстро запустить экономику нет", – отметил он.

Без макроэкономической стабильности и стабильной национальной валюты Украину ожидает экономический кризис, что пагубно скажется на динамике привлечения инвестиций и новых технологий, а также приведет к сокращению рабочих мест.

"Чтобы успокоить людей, придется делать "посадки" старой власти. Это понравится обществу. Но посадки не изменят экономику… Через какое-то время, люди направят свою злость против новых президента, правительства и парламента. Будет хаос. Это достаточно реалистический сценарий на год или два", – полагает Милованов.

Удержание макроэкономической стабильности, по его мнению, может уменьшить вероятность такого развития событий.

Теги: #нбу #рада #заимствования #выборы
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