Экономика

12:46 24.05.2019

НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

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НКЦБФР утвердила план мер по созданию в Украине энергетических хабов

 Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила план мероприятий по созданию условий для функционирования в Украине энергетических хабов - товарных многосторонних торговых систем, на которых будет осуществляться торговля энергетическими товарами и связанными с ними финансовыми продуктами.

"Прозрачность и конкурентность, принципы, которые мы положили в основу этой модели - единственное, что может нам гарантировать честные цены на такие важные для экономики энергетические ресурсы", - процитировала пресс-служба НКЦБФР ее главу Тимура Хромаева.

Комиссия отметила, что план предусматривает перечень и график разработки соответствующих законопроектов и регуляторных правил, формирование требований к будущим участникам торговли, а также меры взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

Как говорится в пресс-релизе, НКЦБФР за основу украинской модели рынка для внебиржевой и организованной торговли энергоресурсами и деривативами приняла стандарты Евросоюза, обеспечивающие конкурентные условия торговли и прозрачное ценообразование на энергетические товары.

Согласно релизу, план мероприятий содержит пошаговую карту гармонизации национального законодательства Украины со стандартами ЕС, основанную на детальном анализе, проведенном НКЦБФР с привлечением международных экспертов и при поддержке ЕС.

"Мы основательно проработали создания украинской модели энергетических хабов, с глубоким gap-анализом украинского законодательства и стандартов ЕС. Наш план их создания основывается на лучших практиках ЕС и учитывает украинскую специфику", – добавил Хромаев.

Он считает, что энергетическая политика не может успешно реализовываться без надлежащей инфраструктуры, в частности, финансовой. "Нефть течет по трубам, но расчеты за нее проходят через финансовый рынок",- отметил глава Комиссии.

Теги: #хаб #нкцбфр #хромаев #энергетика
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