В Черновцах до конца 2022г запланировано открытие двух ТРЦ - UTG

Средневзвешенный уровень вакантности торговых центров Черновцов растет и в мае 2019 года достиг 11,2%, до конца 2022 года планируется пополнение общего предложения торговых площадей на 47,5 тыс. кв. м за счет ввода двух новых торгово-развлекательных центров (ТРЦ), сообщила консалтинговая компания UTG (Киев).

"В 2021-2022 гг. планируется открытие ТРЦ "Майдан-2" (просп. Независимости, 129, GLA – 38,5 тыс. кв. м) и другого ТРЦ на ул. Героев Майдана (GLA – 9,1 тыс. кв. м). В целом, большинство существующих и лидирующих ТЦ открыто в 2004-2014 гг. и к настоящему времени морально и физически устарели. Несмотря на высокий уровень обеспеченности торговыми площадями, в Черновцах до сих пор не появился главный ТЦ общегородского значения", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

В то же время, по данным UTG, перенесены на неопределенное время сроки открытия ТЦ "Рязань" (ул.Героев Майдана, 56, GLA – 3,5 тыс. кв. м), ТРЦ "Фуршет" на ул. Галицкий Путь, 11 (GLA – 18,9 тыс. кв. м).

"К началу мая в Черновцах наблюдается профицит торговых помещений в объеме 2,8 тыс. кв. м. В случае активизации строительной активности и своевременного ввода в эксплуатацию заявленных объектов, профицит увеличится до 50,5 тыс. кв. м, что неизбежно повлечет переток посетителей и арендаторов в более успешные и современные ТЦ, рост вакантности и коррекцию ставок аренды в сторону снижения, особенно в морально и технически устаревших непрофессиональных объектах", - отметила О.Гаврилевич.

По оценкам UTG, на начало мая 2019 года в Черновцах функционируют пять окружных, два микрорайонных, девять специализированных ТЦ и три отдельностоящих супер- и гипермаркета.

Согласно классификации ICSC, совокупная площадь торговых объектов города составляет 122,9 тыс. кв. м, что соответствует показателю 464,2 кв. м/1 тыс. жителей или 808,3 кв. м/1 кв. км общей площади Черновцов.

Максимальные ставки аренды характерны для ТЦ в окружных районах города и составляют $11-26 за 1 кв. м в месяц. Минимальные ставки аренды зафиксированы в ТЦ, удаленных от центра города или специализированных и составляют $8-12/1 кв. м в месяц, отмечает эксперт.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на май 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.