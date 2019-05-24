Коломойский - за перенос нового энергорынка на неопределенный срок до решения вопроса монополии в энергетике

Бизнесмен Игорь Коломойский считает необходимым перенести намеченный на 1 июля запуск новой модели оптового рынка э/э на неопределенный срок, до внесения ясности в вопрос о том, кто является монополистом на рынке производства э/э, и должно ли государство регулировать его цены.

Об этом бизнесмен сообщил в интервью "Украинской правде" в четверг.

"С 1 июля вступает в силу закон (о запуске новой модели энергорынка – ИФ), который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению "Энергоатома", который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у "Энергоатома" 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в два раза увеличим. Все", - дал оценку бизнесмен грядущим нововведениям на энергорынке.

Он отметил, что, по его мнению, Антимонопольного комитета в Украине нет, добавив, что "там 50% от Арсения Петровича (Яценюка – ИФ) и 50% от товарища Алексея Филатова, который в администрации работал". Коломойский также заявил, что государство должно регулировать цены монополистов, тогда как нынешний рынок не будет предполагать такого регулирования.

"Там было все четко продумано, что никакой регуляции не будет. Раз регуляция государства, то жаловаться некуда. Антимонопольного нет, регуляции нет, НКРЭКУ этим не занимается. Все, завтра получите цену в три раза дороже", - подчеркнул бизнесмен.

Коломойский заявил, что правительство, по его мнению, должно подать законопроект о переносе рынка.

"Если бы я вступил в должность (премьер-министра - ИФ), это был бы мой первый законопроект… О переносе этого закона (о введения нового энергорынка – ИФ) на неопределенный срок, пока не разберутся – у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - считает Коломойский.