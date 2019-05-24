Экономика

09:32 24.05.2019

Нефть дорожает утром в пятницу, но завершает неделю рекордным падением с начала года

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Нефть дорожает утром в пятницу, но завершает неделю рекордным падением с начала года

Цены на нефть эталонных марок восстанавливаются в пятницу после резкого падения в четверг, однако с начала недели демонстрируют максимальные темпы снижения с начала 2019 года.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 подорожали на $0,8 (1,18%) - до $68,56 за баррель. На торгах в четверг их цена рухнула на $3,23 (4,55%) и составляла на закрытие $67,76 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,69 (1,19%) - до $58,60 за баррель. На предыдущих торгах WTI упала в цене на $3,51 (5,71%), до $57,91 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 5,1%, WTI - на 6,6%.

Как пишет MarketWatch, резко ухудшившиеся отношения между США и Китаем в торговой сфере заставили инвесторов пересмотреть свои прогнозы роста мировой экономики и спроса на нефть.

Накануне из сообщений СМИ стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении пяти китайских компаний, производящих оборудования для видеонаблюдения. Ранее США внесли в "черный список" китайскую компанию Huawei, а до этого - увеличили пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил аналогичными мерами.

"Настроение на рынке становится все более пессимистичным из-за ухудшающегося американо-китайского конфликта", - говорит старший экономист Japan Oil, Пфы and Metals National Corp. Такаюки Ногами.

По его словам, на следующей неделе перспективы восстановления цен на нефть невелики, поскольку статданные, запланированные к публикации, скорее всего, только подтвердят негативное влияние торговых споров на мировую экономику.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стала новость о том, что товарные запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 4,74 млн баррелей, до максимального уровня с середины 2017 года. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение резервов нефти на 2 млн баррелей.

Теги: #цены #нефть
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