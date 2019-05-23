Экономика

19:15 23.05.2019

Набсовет "Южкокса" уволил гендиректора, поручив исполнение его обязанностей финдиректору

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Наблюдательный совет ЧАО "Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл.) прекратил полномочия генерального директора Андрея Шабанова, поручив исполнение его обязанностей финансовому директору предприятия Кириллу Авраменко.

Как сообщается в официальной информации компании, кадровые решения набсовет принял 22 мая текущего года.

Причина увольнения гендиректора не уточняется.

Как сообщалось, А.Шабанов ранее руководил ООО "Научно-производственное объединение "Инкор и Ко" (Донецк) и ЧАО "Донецккокс", входящих в группу "Метинвест". 18 декабря 2017 года был назначен гендиректором "Евраз Южкокса". 1 апреля 2019 года набсовет связи с окончанием полномочий Шабанова продлил его полномочия как гендиректора с 3 апреля 2019 года по 2 апреля 2020 года включительно.

В августе 2017 года президент группы Evraz (РФ) Александр Фролов сообщал, что компания рассматривает возможность продажи ЧАО "Евраз Южкокс". В декабре 2017 года также сообщалось, что Evraz перевел акции "Евраз Южкокс" с компании Palmrose B. V. (Нидерланды), являющейся ее 100%-ной "дочкой", на компанию Dashuria Ltd. (Кипр, подконтрольна Evraz, согласно информации на сайте группы). При этом доля Palmrose B. V. в уставном капитале ЧАО "Евраз Южкокс" сократилась с 94,956541% от общего количества акций до нуля, а доля Dashuria Ltd. возросла с нуля до 94,956541% УК.

Новые акционеры на собрании 14 мая 2018 года сменили название компании на "Южкокс".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Dashuria Ltd. (Кипр) находится 94,9565% акций завода.

Также в отчете Metinvest B.V. (Нидерланды) за 2018 год сообщалось, что компания приобрела 23,71%-ную долю в "Южкоксе" за $30 млн.

Уставный капитал ЧАО "Южкокс" – 171,918 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Теги: #метинвест
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