Набсовет "Южкокса" уволил гендиректора, поручив исполнение его обязанностей финдиректору

Наблюдательный совет ЧАО "Южкокс" (Каменское Днепропетровской обл.) прекратил полномочия генерального директора Андрея Шабанова, поручив исполнение его обязанностей финансовому директору предприятия Кириллу Авраменко.

Как сообщается в официальной информации компании, кадровые решения набсовет принял 22 мая текущего года.

Причина увольнения гендиректора не уточняется.

Как сообщалось, А.Шабанов ранее руководил ООО "Научно-производственное объединение "Инкор и Ко" (Донецк) и ЧАО "Донецккокс", входящих в группу "Метинвест". 18 декабря 2017 года был назначен гендиректором "Евраз Южкокса". 1 апреля 2019 года набсовет связи с окончанием полномочий Шабанова продлил его полномочия как гендиректора с 3 апреля 2019 года по 2 апреля 2020 года включительно.

В августе 2017 года президент группы Evraz (РФ) Александр Фролов сообщал, что компания рассматривает возможность продажи ЧАО "Евраз Южкокс". В декабре 2017 года также сообщалось, что Evraz перевел акции "Евраз Южкокс" с компании Palmrose B. V. (Нидерланды), являющейся ее 100%-ной "дочкой", на компанию Dashuria Ltd. (Кипр, подконтрольна Evraz, согласно информации на сайте группы). При этом доля Palmrose B. V. в уставном капитале ЧАО "Евраз Южкокс" сократилась с 94,956541% от общего количества акций до нуля, а доля Dashuria Ltd. возросла с нуля до 94,956541% УК.

Новые акционеры на собрании 14 мая 2018 года сменили название компании на "Южкокс".

По данным предприятия на конец 2018 года, в собственности Dashuria Ltd. (Кипр) находится 94,9565% акций завода.

Также в отчете Metinvest B.V. (Нидерланды) за 2018 год сообщалось, что компания приобрела 23,71%-ную долю в "Южкоксе" за $30 млн.

Уставный капитал ЧАО "Южкокс" – 171,918 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.