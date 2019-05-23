Экономика

19:10 23.05.2019

Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

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Промпроизводство в Украине в апреле-2019 выросло на 5,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в апреле 2019 года выросло на 5,2% по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года - на 1,8% на 3,3% соответственно, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апрель-2019 к апрелю-2018 также возросло на 4,4%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в апреле снизилось на 1,8%, однако с учетом сезонного фактора возросло – на 0,9%.

В целом по итогам первых четырех месяцев 2019 года рост промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составляет 0,6%, тогда как по итогам трех месяцев оно сократилось на 0,9%, сообщило статведомство.

Согласно данным Госстата, в перерабатывающей промышленности в апреле-2019 к апрелю-2018 рост составил 7,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 2,7%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,3%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

За 2018 год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.

Теги: #статистика #промпроизводство
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