"Метинвест" выделил более 5 млн грн на стипендии запорожским студентам в рамках меморандума о сотрудничестве

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" подписала меморандум о сотрудничестве с Национальным университетом "Запорожская политехника" и Запорожским национальным университетом, в рамках которого выделяется более 5 млн грн на стипендии и комплексную модернизацию образовательного процесса с целью совместной профориентации.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, меморандум о сотрудничестве подписан 23 мая текущего года.

При этом отмечается, что соглашение закрепило общее стремление социально ответственного бизнеса и учреждений профессионального образования повышать уровень подготовки будущих промышленников.

Меморандум создаст благоприятные условия для реформирования образовательной системы по подготовке квалифицированных специалистов технических специальностей с учетом современных тенденций рынка труда Украины. Его цель – улучшение качества профильного образования через модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений, актуализацию учебных планов и создание комфортных условий для образовательного процесса, мотивацию талантливых и амбициозных студентов, нацеленных на реализацию собственного потенциала в промышленной отрасли.

"Новая стипендиальная программа для более 400 студентов, поддержка модернизации учебных классов и лабораторий, совместная профориентационная работа для популяризации металлургических профессий – основные направления сотрудничества ответственного бизнеса – компании "Метинвест" с запорожскими вузами. Мы не просто работодатели – мы готовы быть партнерами, и берем на себя дополнительные обязательства в важном процессе создания современного профессионального образования в Украине", - сказал генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, которого цитирует пресс-служба.

Меморандум, в частности, предусматривает взаимодействие компании и вузов в проведении курсов по подготовке ВНО, курсов по STEM-образованию школьников, стажировке студентов и преподавателей на базе предприятий.

Отныне лучшие студенты Запорожской политехники и ЗНУ, обучающиеся на 1-5 курсах профильных специальностей, на конкурсной основе могут претендовать на стипендии "Метинвеста". Общая сумма социальных инвестиций компании составит более 5,3 млн грн.

В пресс-релизе отмечается, что ежегодно в рамках программы партнерства с учебными заведениями запорожские предприятия "Метинвеста" принимают на работу около 200 молодых специалистов.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".