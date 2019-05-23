Объекты "Воды Донбасса" частично обесточены из-за долгов

Оператор системы распределения (ОСР) "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по требованию поставщика "последней надежды" (ППН) - госпредприятия "Укринтерэнерго" - 23 мая выполнил частичное отключение объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба ОСР, по состоянию на 16:00 в четверг без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.

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По состоянию на начало апреля долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

Как сообщалось, в начале мая Совет оптового рынка э/э (ОРЭ) обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой в срочном порядке определить источники погашения задолженности коммунального предприятия "Вода Донбасса" за э/э в размере около 1,4 млрд грн и определить источники оплаты ее потребления в апреле-декабре текущего года ориентировочной стоимостью 1 млрд грн.

В декабре 2017 года для оплаты э/э коммунальное предприятие получало субвенцию из госбюджета в размере 1,8 млрд грн.

В письме Совета на имя В.Гройсмана отмечается, что в январе-марте электроэнергию "Воде Донбасса" продавал ППН, но по истечении разрешенного для этого 90-дневного срока предприятие не смогло заключить договор на поставку э/э с новым контрагентом. В апреле "Вода Донбасса" потребляла э/э на бездоговорной основе, с 1 мая, получив соответствующую лицензию, она начала самостоятельно покупать э/э в оптовом рынке, но 7 мая вновь перешла на работу с ППН, нарушив условия оплаты (оптовый рынок требует предоплату).

Коммунальное предприятие 22 мая в очередной раз объявило тендер на закупку э/э до конца года ориентировочной стоимостью 742,8 млн грн. Объявлено условие заключения договора – 100% предоплата заявленных объемов не позднее, чем за 30 дней до даты начала расчетного периода. Аукцион состоится 30 июля.