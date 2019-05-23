Экономика

15:48 23.05.2019

В случае получения энергокомпаниями сверхприбылей в новом рынке, Украина может ввести windfall налог – рекомендация Энергосообщества

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В случае получения энергокомпаниями сверхприбылей в новом рынке, Украина может ввести windfall налог – рекомендация Энергосообщества

 В случае получения энергогенерирующими компаниями сверхприбылей по итогам либерализации рынка э/э Украина может изъять их путем введения, так называемого, windfall налога (дополнительный налог на непредвиденную прибыль или незаработанные доходы).

По данным агентства "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в Секретариате Энергосообщества в ответ на запрос участников рынка о теоретической возможности возложения на частные энергокомпании спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения.

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Такой налог может быть применим как к АЭС (по информации Секретариата, такой вариант предлагал регулятор), так и ГЭС (по информации Секретариата, это предлагало Минэнергоугля), а также к другим производителям (в том числе и частным), которые получат непредвиденную прибыль в новом рынке.

Как известно, Великобритания в 1997 года ввела windfall налог для компаний, которые с 1984 года участвовали в приватизации госпредприятий, работающих в телекоммуникационной сфере, ЖКХ, авиа- и железнодорожного сообщения. По мнению британского правительства, приватизация была осуществлена по ценам ниже рыночных, что позволило покупателям получить значительную прибыль.

Как сообщалось, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предложило возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

Соответствующее постановление Кабинет министров, как предполагается, принял на заседании в среду, 22 мая.

В настоящее время население Украины из-за заниженных цен на э/э не доплачивает за нее около 60 млрд грн в год, которые перекладываются на небытовых потребителей посредством включения в оптовую цену э/э сумм дотационных сертификатов. С введением нового оптового рынка этот механизм перестанет существовать.

В связи с этим предлагается использовать другой механизм, предусматривающий возложение PSO на самих энергопроизводителей при гарантии им соответствующего тарифа на отпуск э/э.

Конечными плательщиками разницы между рыночной и фактической ценой э/э для населения по-прежнему останутся небытовые потребители.

Теги: #электроэнергия #налог #рынок #прибыль
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