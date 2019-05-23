Европейский инвестиционный банк предоставил правительству Украины кредит в размере EUR200 млн

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины предоставил Кабинету министров долгосрочный кредит с низкими процентами на суму EUR200 млн.

Средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ подписали в Киеве в декабре 2014 года.

Исполняет проект Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечить прозрачность и подотчетность программы помогает ПРООН.

Программа распространяется на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, соседние Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую области, а также горсоветы Киевской, Одесской, Полтавской и Херсонской областей с большим наплывом внутренне перемещенных лиц.

Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

По состоянию на май 2019 года правительством отобрано 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн, в частности ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.