МАУ запускает с 15 июня прямые рейсы в Измир из Киева

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) с 15 июня ткущего года запускает прямые рейсы из Киева в Измир (Турция).

Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика в четверг, регулярные перелеты будут осуществляться на среднемагистральных воздушных суднах Boeing 737-800 Next Generation (NG) и Embraer в обе стороны ежедневно. Длительность полета будет составлять 2 часа 20 минут.

Стоимость билета стартует от 819 грн при условии заблаговременного бронирования.

Как сообщалось, МАУ пополнила свой парк воздушных судов вторым среднемагистральным узкофюзеляжным Embraer-195. Самолет будет эксплуатироваться на ближнемагистральных и региональных маршрутах сети компании и начнет выполнять первые коммерческие рейсы уже 27 мая этого года.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50-ти городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ - 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).