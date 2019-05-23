Экономика

14:45 23.05.2019

Бахматюк считает ликвидацию банка "Финансовая инициатива" незаконной

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Бахматюк считает ликвидацию банка "Финансовая инициатива" незаконной

Бизнесмен Олег Бахматюк, собственник агрохолдинга "Укрлендфарминг" и банка "Финансовая инициатива", считает решение о ликвидации банка незаконным, однако обещает сотрудничать с Фондом гарантирования вкладов физлиц для защиты вкладчиков.

"Мы будем максимально сотрудничать с Фондом гарантирования вкладов физлиц, чтобы защитить интересы вкладчиков и кредиторов банка. Я расцениваю такое решение Нацбанка (о ликвидации – ИФ) как ответ на мои предложения о реструктуризации обязательств и недавнюю критику экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой", – заявил Бахматюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его мнению, само решение о ликвидации банка является незаконным.

"Это решение незаконное, так как оно нарушает решение апелляционного административного суда, признавшего неправомерность введения временной администрации в банк", – сказал он.

По информации на сайте "Укрлендфарминга", соответствующее решение Окружного административного суда Киева вступило в силу 17 апреля 2019 года после пересмотра Шестым апелляционным административным судом.

Как сообщалось, НБУ 21 мая принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансовая инициатива". Фонд гарантирования вкладов физлиц в среду начал процедуру его ликвидации сроком на два года – до 21 мая 2021 года.

Нацбанк отнес принадлежавший бизнесмену Олегу Бахматюку банк "Финансовая инициатива" к категории неплатежеспособных еще 23 июня 2015 года. Однако переход к его ликвидации затянулся в связи с длительными судебными баталиями о законности такого решения НБУ.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2015 года по размеру активов (19,18 млрд грн) банк "Финансовая инициатива" занимал 16-е место среди 133 украинских банков.

По состоянию на 1 апреля 2019 года его суммарные активы составляли 22,03 млрд грн, тогда как чистые – 5,46 млрд грн. На эту дату в балансе в разделе обязательств числились средства клиентов на сумму 1,86 млрд грн, в том числе физлиц – 1,38 млрд грн., а задолженность перед Нацбанком составляла 7,71 млрд грн.

Теги: #банк #финансовая_инициатива #бахматюк
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