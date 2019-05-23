Опубликован текст законопроекта о переносе запуска энергорынка на 1 октября

На сайте Верховной Рады в четверг опубликован текст законопроекта народных депутатов Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого №10318 о переносе запуска нового оптового рынка э/э на три месяца – с 1 июля на 1 октября текущего года.

Проект предлагает внести в переходные положения закона "О рынке э/э" и перенести дату запуска новых сегментов оптового рынка э/э на 1 октября.

Документ также предполагает ввести право регулятора по установлению предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке, балансирующем рынке и по двусторонним договорам между участниками энергорынка.

Документ также предлагает закрепить, что не позднее 1 августа участники рынка, кроме потребителей, обязаны осуществить все тестовые операции по купле-продаже э/э на всех сегментах нового рынка э/э.

Предполагается предусмотреть, что до начала работы нового рынка, госпредприятие "Энергорынок" будет продолжать заключать договора на покупку э/э по "зеленому" тарифу.

Проект также предлагает изменения в статью 9-1 закона "Об альтернативных источниках энергии", касающиеся формулировок положений, которые регламентируют предоставление "зеленого" тарифа домохозяйствам. Предполагается, что внесение новых формулировок урегулирует вопрос предоставления "зеленого" тарифа наземным домашним солнечным электростанциям (СЭС).

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.