"Укрэнерго" намерено привлечь у KfW еще EUR 24,5 млн на модернизацию подстанций

НЭК "Укрэнерго" планирует привлечь у Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW, Германия) еще EUR24,5 млн под проект повышения эффективности передачи электроэнергии, который является третьей стадией реконструкции и автоматизации подстанций компании.

Согласно пресс-релизу НЭК, соответствующие намерения были зафиксированы в протоколе по результатам проведенных 20 мая в Киеве межправительственных переговоров при участии компании.

"Это позволит значительно повысить надежность передачи электроэнергии и обеспечить техническое соответствие оборудования и работы сети стандартам и требованиям ENTSO-E", - цитирует пресс-служба заместителя директора "Укрэнерго" по инвестициям Владимира Кудрицкого.

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В целом KFW заявил о готовности предоставить свыше EUR80 млн на реализацию реформ в ряде отраслей экономики Украины.

В ходе встречи "Укрэнерго" рассказало о реализации дорожной карты интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E. В этом направлении компания сотрудничает с немецким оператором системы передачи 50 Hertz, который сейчас является ключевым партнером НЭК в процессе интеграции сетей.

"Также "Укрэнерго" предложило расширить сотрудничество в части привлечения немецкого опыта интеграции генерации из возобновляемых источников энергии в энергосистему. Такой проект о предоставлении технической помощи уже представлен на рассмотрение немецкого правительства и это может стать первым примером успешного сотрудничества в электроэнергетической сфере на межправительственном уровне", - сообщается в пресс-релизе.

Согласно финотчетности "Укрэнерго", сотрудничество с KfW осуществляется согласно заключенному между банком и правительством Украины в 2011 году долгосрочному соглашению на EUR65,5 млн. Стоимость финансирования под проект повышения эффективности передачи электроэнергии (модернизация подстанций, стадия - I): EUR40,5 млн под фиксированную ставку 0,75%, еще EUR 25 млн – EURIBOR+1,15%, плюс маржа 2% в пользу Минфина и комиссия 0,25% от неиспользованной суммы кредита. По состоянию на 31 декабря 2018 года остаток неиспользованной суммы по кредиту составил EUR55,334 млн.

В 2016 году между KfW и правительством Украины было заключено кредитное соглашение на сумму до EUR 150 млн под проект модернизации подстанций на Востоке страны. Фиксированная ставка составляет 3,97% годовых плюс 2% маржи в пользу Минфина и единоразовая комиссия EUR 0,75 млн.

Кроме того, "Укрэнерго" под проект повышения эффективности передачи электроэнергии (стадия - II) привлекло $330 млн и $48,425 млн в рамках заключенных в 2015 году кредитных договоров между МБРР и правительством Украины.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства финансов, но будет преобразовано в частное акционерное общество.