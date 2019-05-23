СБ підтвердив прогноз зростання ВВП у 2,7% у 2019 році

Світовий банк (СБ) підтвердив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2019 році на рівні 2,7%, повідомила директор СБ у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

"У 2018 році зростання ВВП становило 3,3%... У 2019 році зростання уповільниться. Ми прогнозуємо зростання ВВП на 2,7% у 2019 році", - сказала Кахконен на прес-конференції в Києві в четвер.

За її словами, поліпшити показники зростання економіки дасть змогу відкриття ринку землі, проведення анбандлінгу, вирішення проблеми непрацюючих кредитів у держбанках, а також антикорупційні заходи.

"Якщо буде прогрес за цими напрямами, то Україна отримає 3,4% зростання ВВП у 2020-му і 3,8% у 2021 році", - сказав провідний економіст СБ Фарук Кхан.

При цьому він зазначив, що в разі невиконання цього порядку денного зростання економіки знизиться до рівня нижче 2% ВВП.