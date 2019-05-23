Экономика

10:06 23.05.2019

Смолий открыл личный аккаунт в Twitter

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Смолий открыл личный аккаунт в Twitter

 Глава Национального банка Украины открыл личный аккаунт в соцсети Twitter, сообщил он, открывая ежегодную конференцию "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности".

"От тайны – к прозрачности. Сегодня делаем еще один шаг. Приветствую, твиттерчане! Ваш глава #независимыйНБУ", – написал Смолий в первом своем твите, отправив его с трибуны конференции в четверг.

В своем выступлении глава центробанка отметил важность коммуникации с общественностью и напомнил, что в прошлом году НБУ утвердил обновленную Стратегию коммуникаций НБУ.

По его словам, учитывая глобальные тенденции, центробанк должен подбирать правильные, понятные слова и находить удобные для клиента и банка площадки коммуникаций.

"Если коротко, клиентоориентированность заставляет центробанки переходить к таргетированным коммуникациям", – сказал Смолий.

Теги: #смолий #нацбанк #twitter
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