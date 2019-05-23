Экономика

09:53 23.05.2019

Евробонды Украины отреагировали снижением на новости о проблемах с миссией МВФ и первые назначения Зеленского

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Евробонды Украины отреагировали снижением на новости о проблемах с миссией МВФ и первые назначения Зеленского

Еврооблигации Украины по итогам 22 мая подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, а доходность их выросла на 0,1-0,15 процентных пункта, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах она вплотную приблизилась к 9% годовых:8,91% и 8,96% годовых.

Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 –7,92% и в 2021 – 7,68% годовых.

Помимо того на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 63,14% от номинала.

Участники рынка называют основными причинами негативной динамики на рынке звучавшие в среду новости о возможном досрочном сворачивании из-за роспуска Рады и отставки правительства миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая 21 мая начала работу в Киеве по оценке программы stand by. Представительство МВФ в Украине сообщило, что эксперты Фонда продолжают работу, однако более детального официального комментария так и не последовало.

Помимо того, по словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиала, инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского. "Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и для правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Гривня 22 мая на внутреннем рынке также подешевела до 26,3036 грн/$1 с 26,1038 грн/$1. Снижение курса могло быть большим, однако Нацбанк вышел на рынок с продажей валюты для поддержки гривни.

Падением завершился день и на рынке акций: WIG-Ukraine снизился на 1,2%, а индекс "Драгон Капитал" KPDCI_USD – на 0,85%.

Теги: #еврооблигации #зеленский #украина #рынки
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