Экономика

14:28 22.05.2019

Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

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Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление об усилении ответственности туроператоров перед потребителями туристических услуг и обязал их обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии.

"Туристический сезон уже начался. Правительство должно защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы инициировали ряд важных изменений к лицензионным условиям ведения туроператорской деятельности. Этими изменениями мы обязываем туроператоров иметь постоянное финансовое обеспечение перед туристами, а также работать максимально открыто в правовом поле", – цитирует пресс-служба первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Согласно принятому постановлению, для получения лицензии туроператор должен обеспечивать финансовую гарантию перед туристами, а также восстанавливать размер фингарантии в течение одного рабочего дня в случае гарантийных выплат клиентам.

Туроператоры также обязаны размещать на своих веб-сайтах информацию о количестве заключенных с туристами договоров, а также данные о турагентах, с которыми работает туроператор, и о наличии у них финобеспечения.

Кроме того, туроператоры обязаны публиковать информацию о задержке рейсов на четыре и более часов, а также информировать об этом орган лицензирования – МЭРТ.

Постановление также предусматривает создание туроператором необходимых условий для доступа к своим офисам лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Кроме этого, таких лиц нужно информировать о наличии необходимой для них туристической инфраструктуры в пакете услуг перед продажей продукта.

Закреплены также требования к штату туроператора, в соответствии с которыми не менее 30% сотрудников должны иметь три и более лет стажа работы в сфере туризма или соответствующее высшее образование.

Нарушение любого из этих требований может привести к аннулированию лицензии туроператора.

По данным МЭРТ, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2,737 тыс. лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения – гарантию банка или другого финансового учреждения.

Теги: #туризм #лицензии #украина #туроператоры #кабмин
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