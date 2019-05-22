Экономика

14:21 22.05.2019

Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

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Компания DCH Infrastructure and Real Estate (DCH I&RE), входящая в группу компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского, ведет переговоры со шведским ритейлером H&M об открытии магазинов в региональных торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) "Караван" в Харькове и Днепре.

Как рассказал генеральный директор DCH I&RE Даниил Владов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", в киевский ТРЦ "Караван" H&M привлекать нецелесообразно, так как объект поэтапно будет переформатирован в аутлет-центр.

"Бренд H&M в формате аутлет не заходит. На данный момент им не нужен этот формат, да и как такового его у них нет. С ними ведутся переговоры, и, думаю, они зайдут в наши региональные проекты в Харькове и Днепре", - прокомментировал Владов возможность привлечения H&M в пул нового аутлет-центра в результате реконцепции столичного ТРЦ "Караван".

Как сообщалось, DCH Infrastructure and Real Estate планирует 1 июня 2019 года частично закрыть на реконструкцию киевский торгово-развлекательный центр (ТРЦ) "Караван" по ул. Луговая, 12 для поэтапного переформатирования объекта в аутлет-центр.

DCH Infrastructure & Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных центров "Караван" в Киеве, Харькове, Днепре. Функционирует как девелоперское направление группы DCH Александра Ярославского, спектр инвестиционных интересов которой включает строительство и девелопмент, финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, машиностроение, металлургия, транспорт и пр.

Группа компаний H&M насчитывает 47 онлайн-платформ и более 4700 магазинов вместе с франчайзинговыми на 69 международных рынках. В 2017 году продажи компании составили 232 млрд. шведских крон с учетом НДС. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Первый магазин H&M в Украине площадью 3 тыс. кв. м открылся 18 августа 2018 года в киевском ТРЦ Lavina Mall, а спустя два месяца – в столичном ТРЦ Sky Mall. Магазин H&M также заявлен как один из арендаторов строящегося киевского ТРЦ Blockbuster и ТРЦ Ocean Mall.

ООО "Эйч энд эм хеннес энд мауриц" создано в 2013 году.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром является Стефан Перссон (Швеция). Уставный капитал компании составляет 696,9 тыс. грн.


Полная версия интервью будет доступна на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #ритейл #hm #днепр #украина #харьков
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