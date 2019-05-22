Экономика

14:15 22.05.2019

DCH I&RE Ярославского "разморозила" проект бизнес-центра класса "А" на Подоле

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Компания DCH Infrastructure and Real Estate (DCH I&RE), входящая в группу компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского, разрабатывает новый проект бизнес-центра класса "А" с подземным паркингом на территории бывшего завода "Керамперлит" по ул.Межигорская, 85 в Подольском районе Киева.

"Мы планируем девелопмент бизнес-центра с подзменым паркингом на участке площадью около 1 га на ул.Межигорской, на Подоле. Общая площадь бизнес-центра составит 40 тыс. кв. м, арендная – около 30 тыс. кв. м. Мы находимся на стадии "П". Хотелось бы к концу этого года-началу следующего получить разрешение на строительство", – сообщил генеральный директор DCH I&RE Даниил Владов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, инвестиции в проект по предварительным подсчетам могут составить около $50 млн. Объект будет реализован в несколько этапов.

"Позитивная динамика восстановления офисного сегмента, активизация спроса, и сравнительно низкие конкурентные угрозы на локальном субрынке Подол, создают благоприятные предпосылки для девелопмента нашего офисного комплекса. У нас хорошая фасадная локация, бизнес-центр будет фазирован и выйдет на рынок двумя-тремя этапами. В общем, мы верим в этот проект. Над ним работает известный и очень уважаемый нами харьковский архитектор Олег Дроздов", – рассказал Владов.

По его мнению, активизация рынка офисной недвижимости связанна с рекордным снижением вакантности и дефицитом офисных помещений.

"По итогам прошлого года объем чистого поглощения на рынке офисной недвижимости Киева составил 139 тыс. кв. м, достигнув максимального значения за последние 10 лет", – отметил бизнесмен.

Как сообщалось, в 2008 году DCH планировала инвестировать в реализацию данного проекта около EUR155,9 млн. Изначально проектом предусматривалось строительство 20-тиэтажного комплекса общей площадью 130,14 тыс. кв. м, в том числе офисная – 74 тыс. кв. м, коммерческая, торговая и др. – 16,45 тыс. кв. м, паркинг – 39,69 тыс. кв. м. При этом компания не озвучивала сроков начала и завершения строительства данного БЦ.

DCH Infrastructure & Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных центров "Караван" – Киев, Харьков, Днепр. Функционирует как девелоперское направление группы DCH Александра Ярославского, спектр инвестиционных интересов которой включает строительство и девелопмент, финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, машиностроение, металлургия, транспорт и др.


Полная версия интервью будет доступна на главной странице агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #подол #dch
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