Экономика

14:14 22.05.2019

Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 4 мес.-2019 увеличились на 27,2% – Госстат

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Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-апреле 2019 года составила 730,7 млн грн, что на 27,2%, или на 199,3 млн грн, выше показателя января-апреля 2018 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и г.Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей, что составляет 125,4% общего количества обратившихся за ними и на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в апреле 2019 года уменьшился на 32,3% по сравнению с апрелем 2018 года и составил 409,8 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

Теги: #госстат #субсидии
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