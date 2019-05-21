Экономика

18:57 21.05.2019

Стартап с украинскими корнями People.ai привлек привлек $60 млн инвестиций

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Стартап с украинскими корнями People.ai привлек привлек $60 млн инвестиций

Стартап украинца Олега Рогинского People.ai привлек привлек $60 млн инвестиций в серии С, сообщила на своей странице в Facebook экс-замминистра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Украинский People.ai привлек инвестиций на $60 млн! Серия С! Поздравляю! Молодцы! Рада, что они представляли Украину у нас на панели на первой конференции в Стэнфорде по Украине", - написала она.

В числе инвесторов People.ai в серии С – фонд ICONIQ Capital с участием венчурных фондов Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и Y Combinator.

Как отмечается в сообщении на сайте People.ai, Уилл Гриффит - партнер ICONIQ Capital - присоединится к совету директоров People.ai.

Компания также анонсировала свой новейший продукт The Wire - решение для искусственного интеллекта, воплощающее новый способ предоставления действенных идей командам, работающим с клиентами

"Сегодняшнее объявление о финансировании нашей серии C является важной вехой в достижении нашего видения "работы будущего"… Сегодня мы выводим People.ai на новый уровень благодаря искусственному интеллекту, который предоставляет клиентоориентированным командам простой, персонализированный набор действий, основанный на текущих, исторических и отраслевых данных, которые помогут повысить доход. Используя The Wire, вы сможете превратить каждый из рутинных дней в самый продуктивный рабочий день" – заявил СЕО проекта Олег Рогинский.

Благодаря полученным инвестициям компания планирует ускорить продвижение инновационных продуктов и продолжить расширение для удовлетворения потребностей глобальных корпоративных клиентов, а также запустит платформу партнерства для ведущих консалтинговых фирм и системных интеграторов.

В конце 2018 года People.ai привлек $30 млн в серии В. В числе его инвесторов в указанном раунде: Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, GGV Capital и Y Combinator.  В мае 2017 года проект привлек $7 млн на развитие программного обеспечения от Lightspeed Venture Partners, Index Ventures, Shasta Ventures, Y Combinator и SV Angel.

Стартап People.ai позволяет отслеживать каждую точку контакта между командой продаж и ее клиентами. В People.ai создали технологию машинного обучения, предназначенную для полного заполнения CRM-записей процессов продавцов. В настоящее время стартап обслуживает ведущие компании, такие как WMWare, Okta, Dropbpx, Zoom, Charge Point, Barracuda и многие другие. 

Теги: #инвестиции #стартапы
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