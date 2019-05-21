Экономика

18:38 21.05.2019

Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

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Украина вводит запретительные пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) во вторник приняла решение ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, со ставкой 57,03% - из Беларуси и 94,46% - из Молдовы.

"Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет", – говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран на протяжении 2015-2018 гг., уточнили в МЭРТ.

"В то же время доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину на протяжении всего периода исследования постоянно росли, что свидетельствует о намерении дальнейшего увеличения объемов демпингового импорта из этих стран", – пояснило МЭРТ.

Как напомнили в Минэкономразвития, ранее правительство ввело эмбарго на импорт российского портландцемента, глиноземного, шлакового, сульфатостойкого цемента и подобных гидравлических цементов, в том числе в виде клинкеров.

Окончательная антидемпинговая пошлина будет взиматься в процентах от таможенной стоимости и начисляться дополнительно к ввозной пошлине через 30 дней после публикации уведомления МКМТ в "Урядовом курьере".

Применение пошлин с такой высокой ставкой к импорту товаров из трех стран одновременно – крайне редкий результат для антидемпингового расследования, прокомментировала партнер и руководитель практики международной торговли ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко, которая в антидемпинговом расследовании представляла интересы украинских производителей цементной отрасли "Дикергофф Цемент Украина", "Хайдельбергерцемент Украина", "Подольский Цемент (ГК CRH Ukraine) и "Ивано-Франковскцемент".

"По сути, такая высокая ставка пошлины является запретом и означает установление факта нарушения конкуренции иностранными производителями", – отметила она.

Помимо этого, МКМТ отклонила добровольные письменные обязательства АО "Лафарж Цимент Молдова", ЗАО "Осколцемент" и ЗАО "Евроцемент трейд" об остановке демпингового импорта цемента в Украину.

МКМТ приняла решение о начале антидемпингового расследования 4 июля 2018 года. Расследование продлилось десять месяцев.

Теги: #молдова #мкмт #беларусь #пошлины #торговля #россия #украина
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