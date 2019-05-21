Экономика

16:55 21.05.2019

ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

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ЕБРР может выделить еще EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить финансирование в размере EUR250 млн на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов, сообщается на сайте ЕБРР во вторник.

Согласно сообщению, решение о выделении финансирования совет директоров ЕБРР намерен принять 24 июля текущего года.

"ЕБРР будет подписывать кредитные соглашения с соответствующими коммунальными транспортными компаниями, а также соглашения о гарантии и поддержке проектов с городами. Каждый кредит будет гарантирован муниципалитетом", - отмечается в сообщении.

Инвестиции в основном будут предоставляться на обновление транспорта (приобретение новых троллейбусов, автобусов, трамваев и вагонов метро) и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта, включая автоматический сбор платы за проезд, автоматическое определение местоположения транспортных средств и движения транспорта.

Как сообщалось, ЕБРР в октябре 2015 года одобрил выделение EUR100 млн нескольким украинским городам для улучшения инфраструктуры общественного транспорта с фокусированием на реновации и повышении эффективности транспорта, а первым таким проектом стал кредит для Одессы на EUR8 млн, вторым – Кременчуг.

В 2018 году, в частности, ЕБРР в рамках этого проекта подписал четыре кредитных соглашения с троллейбусными коммунальными предприятиями Мариуполя, Кривого Рога, Харькова и Житомира на общую суму EUR38 млн под гарантии муниципалитетов этих городов.

Теги: #транспорт #ебрр #украина
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