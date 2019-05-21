Экономика

12:53 21.05.2019

"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны ЕС

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"Укртранснафта" возобновила транзит нефти в страны ЕС

АО "Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" (Беларусь) для ее дальнейшей транспортировки в направлении европейских потребителей.

"Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Соответственно по состоянию на 10:38 (кв) "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами "Дружбы" графиком в полночь 20 мая возобновила транзит российской нефти европейским потребителям, прокачав с начала суток 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС, но приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти, получив сообщение от MOL.

Теги: #транзит #ес #укртранснафта #украина #нефть
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