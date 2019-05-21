Экономика

10:26 21.05.2019

Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

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Зеленский и Коболев обсудили с делегацией США сотрудничество в энергосфере и подготовку к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в понедельник встретились с делегацией США во главе с министром энергетики Риком Пери, сообщила пресс-служба НАК.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, добычу газа и вопросы сохранения транзитного потенциала Украины.

Стороны также обсудили подготовку Украины к прохождению предстоящего отопительного сезона, финансирование и накопление достаточных запасов газа в подземных хранилищах. Также предметом обсуждения стал проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину.

С украинской стороны во встрече также приняли участие советники нового президента Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко. С американской – специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор США Рон Джонсон.

Теги: #коболев #сша #зеленский #украина
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