Экономика

09:30 21.05.2019

Миссия МВФ начала работу в Украине

1 мин читать
Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) прибыла в Киев для оценивания выполнения текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by и консультаций по IV статье устава МВФ.

"Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в украинском представительстве МВФ во вторник утром.

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сказывал, что миссия планирует работать в Украине две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение после отмены предыдущей Конституционным судом в феврале этого года.

По мнению экспертов, работа миссии и вероятность принятия ею позитивного решения могут столкнуться с дополнительными трудностями в связи с тем, что накануне вступивший в полномочия президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству уйти в отставку. После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о своей отставке с 22 мая.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Теги: #миссия #украина #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:15 21.05.2019
В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

В ГБР еще не получили заявление Портнова относительно Порошенко

09:17 21.05.2019
НБУ установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности в 60 дней

НБУ установил срок рассмотрения ходатайства банка об определении отсутствия признаков связанности в 60 дней

09:06 21.05.2019
Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

Опубликовано уведомление о возбуждении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая

08:45 21.05.2019
Ситуация с поднятием уровня рек в Прикарпатье стабилизировалась

Ситуация с поднятием уровня рек в Прикарпатье стабилизировалась

08:27 21.05.2019
Партия "Голос" полагается на финансовую поддержку состоятельных людей, но не олигархов – Вакарчук

Партия "Голос" полагается на финансовую поддержку состоятельных людей, но не олигархов – Вакарчук

08:23 21.05.2019
Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским

Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским

07:58 21.05.2019
В ряде областей Украины из-за непогоды обесточены 146 населенных пункта

В ряде областей Украины из-за непогоды обесточены 146 населенных пункта

07:22 21.05.2019
Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

Боевики за сутки 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен украинский военнослужащий

05:03 21.05.2019
В Одессе в районе 411-й батареи произошел масштабный оползень

В Одессе в районе 411-й батареи произошел масштабный оползень

03:51 21.05.2019
Постпред США при ООН заявил, что РФ пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти в Украине

Постпред США при ООН заявил, что РФ пытается отвлечь внимание от демократической передачи власти в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

Правительство обжаловало отмену национализации ПриватБанка

Трехсторонние переговоры по транзиту газа необходимо провести как можно скорее, ЕК ищет место для следующего раунда - Шефчович

Шефчович на встречах с Зеленским, Гройсманом и Коболевым в Киеве намерен обсудить проведение газовых переговоров в формате Украина-РФ-ЕС

Украина увеличила запасы в ПХГ на 20%,

ПОСЛЕДНЕЕ

Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

Новый собственник "Кузни на Рыбальском" не будет сворачивать мощности, судпрому нужна долгосрочная госпрограмма кораблестроения - глава "Укрсудпрома"

Ferrexpo принудительно выкупит акции миноритариев по цене почти в 3,5 раза выше номинала

Правительство обжаловало отмену национализации ПриватБанка

Трехсторонние переговоры по транзиту газа необходимо провести как можно скорее, ЕК ищет место для следующего раунда - Шефчович

Вопрос "зеленого" тарифа для домашних наземных СЭС будет урегулирован путем принятия поправок к закону о "зеленых" аукционах - Домбровский

British Airways приостанавливает полеты между Киевом и Лондоном

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 18 летних поездов

В "Укроборонпроме" увязывают венесуэльские санкции США против РФ с новыми возможностями для Украины на рынке вооружений Южной Америки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА