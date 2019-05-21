Экономика

09:12 21.05.2019

Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

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Опубликовано уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта стальных прутков из Беларуси и Молдовы

Уведомление о продлении Украиной антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину прутков (арматуры) из углеродистой и легированных сталей из Беларуси и Молдовы опубликовано в официальном правительственном издании "Урядовый курьер" в субботу.

Согласно документу, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) установила, что существует необходимость продления сроков проведения антидемпингового расследования.

С учетом этого, 14 мая 2019 года МКМТ приняла решение о продлении до 15 месяцев расследования, которое было возбуждено 2 июля 2018 года.

Решение МКМТ от 14 мая 2019 года о продлении расследования вступает в силу с момента данной публикации, то есть с 18 мая.

Как сообщалось, МКМТ 2 июля 2018 года возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы.

Тогда отмечалось, что по данным Госстата, за январь-апрель 2018 года импорт в Украину прутков и брусков горячекатаных, свободно уложенных в бунты, из углеродистой стали из Молдовы составил 20,8 тыс. тонн на $12,56 млн, других прутков из углеродистой стали из Молдовы – 23 тыс. тонн на $13,29 млн, из Беларуси – 23,7 тыс. тонн на $13,54 млн.

Помимо этого, импорт  других прутков и брусков из других легированных сталей за эти четыре месяца из Молдовы составил 3,8 тыс. тонн на $2,31 млн, из Беларуси - 1,5 тыс. тонн на $1,1 млн

Теги: #расследование #молдова #укриана #сталь #беларусь
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