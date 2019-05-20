"Астарта" завершила 1 кв.-2019 с чистым убытком EUR4,4 млн

Агрохолдинг "Астарта" по итогам первого квартала 2019 года получил чистый убыток EUR4,43 млн по сравнению с чистой прибылью EUR3,7 млн в первом квартале прошлого года, связывая ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой на рынке сахара и выросшими финансовыми расходами.

Согласно отчету компании, обнародованному вечером в понедельник на Варшавской фондовой бирже, ее выручка благодаря хорошим результатам по переработке сои и в растениеводстве выросла на 27,8% к январю-марту-2018 – до EUR115,79 млн, а EBITDA – на 2%, до EUR13,61 млн.

Чистый долг "Астарты" в первом квартале незначительно сократился – с EUR295,45 млн года до EUR292,99 млн, что однако существенно больше, чем годом ранее – EUR201,5 млн.

Преимущественно из-за низких цен на сахар и другие сырьевые товары "Астарта" на конец первого квартала нарушала ряд финансовых ковенант по банковским кредитам, в связи с чем реклассифицировала займы на EUR121 млн в текущие, однако руководство ожидает, что кредиторы не будут требовать досрочного их погашения.

Согласно отчету, инвестиционная программа компании на 2019 год будет ограничена капитальными затратами на техническое обслуживание, завершением программы инфраструктуры элеваторов и приобретением вагонов-зерновозов.

"Руководство ASTARTA сосредоточено на повышении эффективности производства и увеличении отдачи от своих прошлых инвестиций", – отмечается в документе.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2018 году после трех лет прибыльной работы получила чистый убыток EUR21,1 млн, сократив выручку на 18,8% – до EUR372,22 млн.