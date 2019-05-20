Ferrexpo принудительно выкупит акции миноритариев по цене почти в 3,5 раза выше номинала

Ferrexpo AG (Швейцария), которой принадлежит 99,11% акций ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, принудительно выкупит у миноритариев акции в рамках процедуры squeeze-out по цене 34,24 грн каждая при их номинальной стоимости 9,96 грн.

Такая информация содержится в публичном безотзывном требовании, датируемом 17 мая 2019 года.

Как сообщалось, Ferrexpo AG (Швейцария), заявила о намерении использовать право проведения squeeze-out (принудительного выкупа акций) у миноритариев.

При этом в обнародованном ПГОКом в системе НКЦБФР уведомлении от имени уполномоченного лица сообщалось, что Ferrexpo AG намерена воспользоваться правами, предусмотренными ст.65 закона "Об акционерных обществах", относительно обязательной продажи акций акционерами ЧАО "ПГОК" по требованию лица, являющегося владельцем доминирующего контрольного пакета акций.

При этом отмечается, что по состоянию на дату уведомления Ferrexpo AG является прямым собственником доминирующего контрольного пакета акций общества, а именно владеет 189 млн 313,087 тыс. шт. именных простых акций ЧАО, что составляет 99,11% уставного капитала.

В прилагаемой к уведомлению структуре собственности предприятия уточняется, что Ferrexpo AG, конечным бенефициаром которой является Константин Жеваго, по состоянию на 1 апреля 2019 года принадлежит напрямую 99,1167%-ная доля акций ЧАО "ПГОК".

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в Ferrexpo сообщали, что компания рассматривает возможность проведения squeeze-out на ЧАО "ПГОК", ситуация анализируется.

"В Ferrexpo планируют пойти по этому пути", - пояснили тогда в группе.

Британская Ferrexpo plc с активами в Украине владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В Украине после обновления законодательства ряд компаний инициировал процедуру принудительного выкупа акций на предприятиях, в которых их доля превышает 95%.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.