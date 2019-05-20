Вопрос "зеленого" тарифа для домашних наземных СЭС будет урегулирован путем принятия поправок к закону о "зеленых" аукционах - Домбровский

Комитет ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности готовит изменения к закону о "зеленых" аукционах, чтобы полностью урегулировать все вопросы, связанные с домохозяйствами, исходя из интересов украинских потребителей и активных честных просьюмеров, сообщил и.о. главы комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский на своей странице в Facebook.

По его информации, проект изменений будет представлен в ближайшее время.

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В связи с изменениями, заложенными в закон, владельцы домашних солнечных электростанций оказались под угрозой отмены "зеленого" тарифа не только для новых солнечных электростанций (СЭС), но и для уже построенных (ретроспективная отмена тарифа).