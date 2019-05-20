Минэнерго предлагает возложить на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" спецобязательства по поставке э/э для населения до конца 2020г

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины с целью обеспечения общественных интересов в условиях функционирования нового оптового рынка электроэнергии предлагает возложить на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" специальные обязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения на период до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий проект постановления правительства обнародован на сайте министерства.

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Предполагается, что выполнение спецобязательств будет осуществляться путем продажи производителями электрической энергии поставщикам универсальных услуг (ПУУ, снабжают электрической энергией бытовых потребителей) по двухсторонним договорам на электронных аукционах. Порядок проведения аукционов утверждается Кабмином.

В свою очередь ПУУ, согласно проекту, обязаны будут покупать на аукционах не менее 80% необходимого для поставки бытовым потребителям объема э/э.

Кроме того, на оператора системы передачи – НЭК "Укрэнерго" ПСО возлагаются путем закрепления за ним обязанностей по осуществлению компенсации поставщикам за выполнение специальных услуг, в случае необходимости покрытия их дефицита от покупки/продажи электрической энергии бытовым потребителям.

Среди категорий потребителей, которых будут касаться спецобязательства – индивидуальные бытовые потребители, а также коллективные бытовые потребители – юрлица, созданные путем объединения физлиц и рассчитывающиеся за э/э по показателям общего средства учета.

Согласно проекту, объемы ПСО будет определять Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).