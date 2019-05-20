Экономика

14:03 20.05.2019

"Укртранснафта" направит на дивиденды 100% прибыли за 2018 г.

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"Укртранснафта" направит на дивиденды 100% прибыли за 2018 г.

АО "Укртранснафта" направит на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2018 год, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Николай Гавриленко.

"Уже есть решение направить на дивиденды 100% прибыли. Мы его выполним, но немного в другие сроки, чем в решении, которое мы получили от "Нафтогаза" из-за случившегося форс-мажора", - сказал он.

По его словам, на смещение сроков полной выплаты дивидендов повлияла очень быстрая легализация решения белорусского арбитражного суда украинскими судами о взыскания $7,857 млн по спору с ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК, трейдер белорусских НПЗ) о прокачке нефти в 2011-2012 годах по маршруту Южный-Броды-Мозырь.

"Помимо внеплановых расходов по решению суда, мы, пусть и незначительно, недополучаем сейчас деньги из-за приостановки транзита. Еще идет корректировка cash flow из-за укрепления курса гривны, поскольку на 90% выручка у нас от транзита, который оплачивается в евро", - добавил Гавриленко.

Как сообщалось "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 млрд 873,193 млн грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1 млрд 451,885, млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 млн 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 млн 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 млн 343,5тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.

Теги: #укртранснафта #прибыль
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