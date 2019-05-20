"Укртранснафта" направит на дивиденды 100% прибыли за 2018 г.

АО "Укртранснафта" направит на выплату дивидендов 100% чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2018 год, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Николай Гавриленко.

"Уже есть решение направить на дивиденды 100% прибыли. Мы его выполним, но немного в другие сроки, чем в решении, которое мы получили от "Нафтогаза" из-за случившегося форс-мажора", - сказал он.

По его словам, на смещение сроков полной выплаты дивидендов повлияла очень быстрая легализация решения белорусского арбитражного суда украинскими судами о взыскания $7,857 млн по спору с ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК, трейдер белорусских НПЗ) о прокачке нефти в 2011-2012 годах по маршруту Южный-Броды-Мозырь.

"Помимо внеплановых расходов по решению суда, мы, пусть и незначительно, недополучаем сейчас деньги из-за приостановки транзита. Еще идет корректировка cash flow из-за укрепления курса гривны, поскольку на 90% выручка у нас от транзита, который оплачивается в евро", - добавил Гавриленко.

Как сообщалось "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 млрд 873,193 млн грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1 млрд 451,885, млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 млн 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 млн 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 млн 343,5тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.