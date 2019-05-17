Экономика

19:07 17.05.2019

Ferrexpo достаточно PXF как источника финансирования

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Ferrexpo достаточно PXF как источника финансирования

Горнорудная компания Ferrexpo, в апреле выплатившая последние $173 млн по еврооблигациям, в ближайшем будущем не планирует прибегать к этому дорогому виду финансирования, сообщил CEO и мажоритарий компании Константин Жеваго.

"Мы имеем такую привилегию", – сказал он журналистам в кулуарах инвестконференции компании Concorde Capital, прошедшей в Киеве.

Жеваго отметил, что в настоящее время источником финансирования для Ferrexpo выступает дешевое предэкспортное финансирование, которое способны обеспечить долгосрочные контракты с первоклассными покупателями.

По его словам, компания могла бы привлечь дополнительно от $1 млрд и более, однако не намерена этого делать.

"Мы не намерены брать лишнее", – подчеркнул он, еще раз заявив о приоритете стоимости заимствования.

Жеваго также сообщил, что Ferrexpo в нынешнем году планирует инвестировать в развитие $300 млн, в следующем – от $220 млн до $300 млн – в зависимости от ситуации на рынке.

Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% – до $1274,03 млн.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК.

Теги: #ferrexpo #финансирование
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