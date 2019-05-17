Экономика

18:59 17.05.2019

Защита прав пользователей платежных карт усилится

2 мин читать
Защита прав пользователей платежных карт усилится

Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт и предлагает установить дополнительные требования в случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись, сообщил НБУ на сайте.

В частности, банк-эмитент должен после получения соответствующего уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете не позднее следующего рабочего дня (кроме случаев, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено правоохранительным органам).

При этом пользователь должен нести все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции.

Банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод был осуществлен с неправомерным использованием утерянной карты или ее реквизитов, а пользователь сообщил банку об этом только после осуществления перевода средств.

Кроме того, регулятор планирует сделать более современным порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств в соответствии с международной практикой, в частности: обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю; предоставить права агентам банка идентифицировать пользователя и передавать ему платежную карту; предусмотреть права физлица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту; предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", который обнародован на сайте центробанка для общественного обсуждения. В частности, предлагается внести изменения в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием, утвержденного постановлением правления НБУ от 5 ноября 2014 года № 705.

НБУ будет принимать замечания к проекту постановления до 17 июня 2019 года.

Теги: #карты #нбу #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:42 17.05.2019
Один украинский военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу, боевики 5 раз нарушил "режим тишины"

Один украинский военнослужащий ранен на Донбассе в пятницу, боевики 5 раз нарушил "режим тишины"

18:14 17.05.2019
Затраты на внедрение 5G в Украине могут окупаться десятилетиями - "Киевстар"

Затраты на внедрение 5G в Украине могут окупаться десятилетиями - "Киевстар"

17:25 17.05.2019
Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

Экс-гендиректор ХТЗ Губин получил политическое убежище в Испании

17:02 17.05.2019
Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО Украины

17:02 17.05.2019
Член Совета НБУ Козюк: Пересмотр полномочий между Советом и правлением будет означать изменение баланса влияния на монетарные решения между президентом, парламентом и Кабмином

Член Совета НБУ Козюк: Пересмотр полномочий между Советом и правлением будет означать изменение баланса влияния на монетарные решения между президентом, парламентом и Кабмином

16:19 17.05.2019
Турчинов подает в отставку - источник

Турчинов подает в отставку - источник

16:00 17.05.2019
Руководитель Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве социальных объектов

Руководитель Госслужбы занятости задержан на откатах при строительстве социальных объектов

15:22 17.05.2019
Климкин написал заявление об отставке

Климкин написал заявление об отставке

15:03 17.05.2019
От Японии на инаугурацию Зеленского прибудет спецпосланник премьер-министра, член Палаты представителей парламента Тояма

От Японии на инаугурацию Зеленского прибудет спецпосланник премьер-министра, член Палаты представителей парламента Тояма

15:00 17.05.2019
Грибаускайте посетит церемонию инаугурации Зеленского

Грибаускайте посетит церемонию инаугурации Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман призвал "Нафтогаз" реализовать отделение ГТС по модели ownership unbundling

ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго"

IFC разместил дебютный выпуск облигаций в гривне на 1,35 млрд грн под 15,75%

Россия может прервать украинский транзит даже без запуска "Северного потока-2" – Коболев

Миссия МВФ прибудет в Украину на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Ferrexpo достаточно PXF как источника финансирования

Трамп отложил введение пошлин на автомобили из Европы и Японии на 6 месяцев

"Нова Пошта" запустила инновационный сортировочный терминал в Хмельницком

Маркарова сообщила о регистрации юрлица налоговой службы

Рада готова принять необходимые решения по рынку э/э, включая решение о переносе, но инициатива должна исходить от Кабмина

Европейские фондовые индексы выросли в четверг благодаря подъему бумаг горнодобывающих компаний

На монетизацию субсидий правительство потратило почти 6 млрд гривен – Гройсман

Торги на DebtX активами Дельта Банка на $182 млн завершились безрезультатно

Группа ТАС продолжит скупать дешевые активы - Тигипко

Эстонская желдорога в I квартале снизила чистую прибыль в 4 раза на фоне падения грузоперевозок на 4,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА