Защита прав пользователей платежных карт усилится

Национальный банк Украины (НБУ) намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт и предлагает установить дополнительные требования в случаях обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись, сообщил НБУ на сайте.

В частности, банк-эмитент должен после получения соответствующего уведомления от пользователя восстановить остаток средств на его счете не позднее следующего рабочего дня (кроме случаев, когда банк имеет основания считать действия пользователя неправомерными, о чем сообщено правоохранительным органам).

При этом пользователь должен нести все убытки, связанные с переводами, которые обжалуются, если банком доказано, что действия пользователя привели к потере, незаконного использования ПИНа или другой информации, позволяющей инициировать платежные операции.

Банк-эмитент имеет право не возвращать пользователю на его счет сумму средств в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас около 350 грн), если перевод был осуществлен с неправомерным использованием утерянной карты или ее реквизитов, а пользователь сообщил банку об этом только после осуществления перевода средств.

Кроме того, регулятор планирует сделать более современным порядок осуществления эмиссии электронных платежных средств в соответствии с международной практикой, в частности: обязать банк в договоре с клиентом определять порядок выдачи и передачи электронного платежного средства пользователю; предоставить права агентам банка идентифицировать пользователя и передавать ему платежную карту; предусмотреть права физлица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карту; предоставить доверенному лицу клиента право получать платежную карту, но без права пользоваться ею.

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", который обнародован на сайте центробанка для общественного обсуждения. В частности, предлагается внести изменения в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и осуществления операций с их использованием, утвержденного постановлением правления НБУ от 5 ноября 2014 года № 705.

НБУ будет принимать замечания к проекту постановления до 17 июня 2019 года.