"Нова Пошта" запустила инновационный сортировочный терминал в Хмельницком

"Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине, сообщается на сайте логиста.

В Хмельницком будут сортироваться и отгружаться посылки для 71 населенного пункта по всей Украине. Это межрегиональные направления (Киев, Одесса, Днепр, Львов, Луцк, Тернополь, Черновцы), городские и в пределах региона (Староконстантинов, Каменец-Подольский, Шепетовка, Красилов, Дунаевцы, Деражня и все отделения в г.Хмельницкий).

"На строительство терминала общей площадью 7,7 тыс. кв. м ушло меньше года: закладка первого камня состоялась в апреле-2018, а уже в марте 2019 года был выполнен первый тестовый запуск. Особенность инновационных терминалов "Нова Пошта" в Хмельницком и Киеве состоит в том, что они оснащены лучшим оборудованием от голландской компании Vanderlande мощностью 8,5 тыс. посылок в час. Кроме этого, ХИТ оснащен конвейерами и автоматическим сортировочным оборудованием производства украинской компании "СМС", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что на Хмельницком терминале посылки с сортировочной ленты будут загружаться непосредственно в автомобили с помощью специальных конвейеров, что сделает сортировку еще более надежной.

"Нова Пошта" вложила в ХИТ почти EUR10 млн. Мы постоянно инвестируем в инновации, чтобы обеспечить максимально качественную и быструю доставку посылок и грузов каждому жителю Украины, ведь количество отправлений растет ежегодно на 20-25% ", - цитируется в сообщении директор "Новой Пошты" Александр Бульба.

В ближайших планах компании - открыть еще шесть инновационных терминалов в ближайшие пять лет в разных городах страны.

Как сообщалось, "Нова Пошта" поэтапно переводит свои отделения на работу с бумагой вторичной переработки вместо пенопласта для заполнения пустот в упаковке.

В январе-марте 2019 года "Нова Пошта" доставила 47 млн посылок и грузов – на 23% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщалось, "Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. При этом в 2019 году планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит почти из 3 тыс. отделений по всей стране.