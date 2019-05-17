Рада готова принять необходимые решения по рынку э/э, включая решение о переносе, но инициатива должна исходить от Кабмина

Народные депутаты готовы принять необходимые решения по новому оптовому рынку электрической энергии, в том числе и решение, которое обеспечит его перенос, однако данная инициатива должна исходить от Кабинета министров, считает член парламентского комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий.

"Мы готовы подставить Кабмину плечо и принять любые изменения, если они требуются, в том числе и изменения об отсрочке. Мы даже разработали соответствующий законопроект", – сказал он в ходе "круглого стола" в агентстве "Интерфакс-Украина в четверг, акцентировав внимание на том, что пока каких-либо предложений от исполнительной власти по переносу запуска рынка не поступало. При этом депутат напомнил, что для принятия соответствующего решения о переносе рынка осталось "неделя-две".

По его мнению, Кабинет министров должен взвесить все риски и преимущества своевременного запуска нового оптового рынка э/э и определиться с необходимостью его переноса.

"Министр (энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик – ИФ) сказал, что все готово, и он ни о чем не переживает, значит, 1 июля все должно быть по плану. Я лично сомневаюсь, что все пройдет нормально без изменений в законы", – подчеркнул Пидлисецкий.

Как сообщалось, на июль 2019 года в Украине намечен запуск новой модели оптового рынка э/э во исполнение закона "О рынке э/э", принятого в апреле 2017 года. Предполагается переход от работы по модели "единого покупателя" к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора между производителями и крупными потребителями, поставщиками, введение балансирующего рынка, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.