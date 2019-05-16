Торги на DebtX активами Дельта Банка на $182 млн завершились безрезультатно

Торги на американской площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) от имени НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц по продаже обязательств по кредитным договорам Дельта банка на сумму около 4,85 млрд грн ($182 млн) в четверг завершились безрезультатно.

Как следует из трансляции торгов, модифицированный голландский аукцион стартовал с цены 868,82 млн грн (около $32, млн), опустился до минимального порога в 434,41 млн грн (около $16 млн), однако покупатель отсутствовал и по такой цене.

Пул состоял из прав требования по 27 кредитным договорам и был представлен одним лотом, а среди обеспечения – построенный в 2007 году действующий масложировой производственный комплекс в Черноморске (Одесская обл.), имеющий выход к морю и доступ к железной дороге.

Помимо этого, среди другого обеспечения также расположенные в Черноморске 5,43 га земель промышленности, на которой предполагалось строительство зерноперегрузочного комплекса и двустороннего причала, и действующий масложиркомбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза в Одессе.

С учетом обнародованных ФГВФЛ номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".