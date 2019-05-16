Экономика

21:02 16.05.2019

Группа ТАС продолжит скупать дешевые активы - Тигипко

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Группа ТАС продолжит скупать дешевые активы - Тигипко

Низкие темпы роста украинской экономики и малый объем иностранный инвестиций в последние годы привели к резкому падению цены на украинские активы, и группа ТАС продолжит использовать эту возможность для удачных приобретений, сообщил ее основатель и глава Сергей Тигипко.

"Начиная с 2014 года, много инвестируем: покупали страховые компании, банки, заводы, недвижимость, продолжаем это делать. Если все останется так, как сейчас, то продолжим скупать активы", – сказал он на конференции "Ukraine: Game of Trones. Final Season", организованной компанией Concorde Capital в Киеве в четверг.

"Почему мы покупаем – потому что дешево все. Рынки сошли с ума: то, что надо строить за сотни миллионов долларов, сегодня можно купить за четыре-пять (миллионов долларов – ИФ)", - добавил Тигипко.

Бизнесмен подчеркнул, что группа использует этот момент, поскольку является незакредитованной, хорошо зарабатывает и не боится инвестировать.

"Мы инвестируем в финсектор, в сельское хозяйство, в машиностроение - во всех секторах есть возможность неплохо зарабатывать. Минимум 15% на исторически проинвестированный доллар мы сегодня получаем, даже при том уровне девальвации, скажем, в том же финансовом секторе", - подчеркнул основатель группы.

Он уточнил, что в настоящее время различные активы группы показывают различную рентабельность. По его словам, в сельском хозяйстве легко можно получить 20% годовых в долларах. "А вот метизный завод, который мы недавно приобрели и по поводу которого мы бодаемся с АМКУ, – 5% рентабельности нет. 7% - это счастье. А в вагоностроении – 12% счастье".

Он отметил, что если рост ВВП составит 5-7%, цены на все вырастут, и какая-то часть предприятий из группы может быть выставлена на продажу.

"Покажите 5% роста, и они (инвесторы – ИФ) все будут здесь. Если будет 7%, то тут будут стрелять на улицах, а они будут здесь, и мы получим $10-11 млрд прямых инвестиций, которые в лучшие годы мы получали", - подчеркивает бизнесмен.

Тигипко также подчеркнул, что группа практически ничего не продает государству и ничего у него не покупает, поэтому с государством не планирует сотрудничать и в дальнейшем.

"Исключение – "Ленинская кузня" ("Кузня на Рыбальском" – ИФ), но в ближайшее время мы поправим ситуацию, уйдем с некоторых рынков и перейдем на другие. Не будем сотрудничать с государством, не хотим этого делать. Мы занимаемся реальным бизнесом, он у нас нормально выходит", - подчеркнул бизнесмен.

В то же время, касаясь вопроса взаимоотношений политики и экономики, Тигипко призвал к политике протекционизма национального производителя.

"Сегодня, когда экономический национализм процветает во всем мире, когда США исповедует практически политику экономического национализма, если Украина уменьшит влияние государственных деятелей на то, чтобы защитить свой бизнес, создать для него новые рынки, улучшить доступ к кредитным ресурсам – я считаю, это будет колоссальная ошибка. Бизнес сам не справится с такой ситуацией, ему нужно, чтобы политики создавали условия. Что же касается микроуровня - то тут "руки" надо убирать, иначе это просто будет тормозить экономический рост в стране", - считает глава группы "ТАС".

По его мнению, в отношении новой власти сегодня присутствует определенный оптимизм, ожидания по борьбе с коррупцией и созданию лучших условий для малого и среднего бизнеса, но один-два неудачных шага, в первую очередь, в части назначений "каких-то одиозных людей", "по тому же ПриватБанку", – и все может быстро измениться.

В целом бизнесмен оценил условия инвестирования в Украину как достаточно привлекательные. "Кто пробовал что-то проинвестировать за границей в какое-то производство и получить прибыль, тот знает, что нам не нужно жаловаться на те условия, которые есть сегодня. У нас сегодня можно зарабатывать деньги и достаточно большие. Не такой плохой инвестклимат, как мы все об этом плачем и говорим, далеко не такой!", - резюмировал Тигипко.

Теги: #тас #активы #тигипко
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