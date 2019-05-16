Экономика

19:23 16.05.2019

Крупные украинские бизнесмены поддерживают усиление властями политики протекционизма

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Крупные украинские бизнесмены поддерживают усиление властями политики протекционизма

Крупные украинские бизнесмены считают, что власти страны должны усилить политику протекционизма.

"Это будет колоссальная ошибка, если в нас уменьшиться влияние политиков на экономику. Нужно, чтобы политики создавали условия. На микроуровне руки нужно убрать, иначе это будет тормозить экономическое развитие в стране. Но если Украина уменьшит влияние государственных деятелей на то, чтобы защитить свой бизнес (на макроуровне – ИФ), создать для него новые рынки, улучшить доступ к кредитному ресурсу, я считаю, это будет колоссальной ошибкой. Сам бизнес с этим не справиться", – сказал бизнесмен Сергей Тигипко (группа "ТАС") в ходе конференции Ukraine: Game of Trones. Final Season, организованной компанией Concord Capital, в Киеве в четверг.

В свою очередь бизнесмен Константин Жеваго (Ferrexpo) выразил обеспокоенность по поводу положения Украины на внешних рынках.

"Цены на ключевые позиции нашего экспорта начали падать. Учитывая, что в мире развиваются и существуют огромные риски торговых войн, мы должны быть готовы к тому, что сырье будет "падать" первым. Сегодня нужна либерализация, полная приватизация и профессионализм в решениях, в том числе Нацбанка", - отметил он.

По мнению Олега Бахматюка ("Укрлендфарминг"), Украина должна защитить национального производителя, иначе развитие страны будет под угрозой.

"Весь мир живет по полному протекционизму, который делает глобальные изменения в экономической среде, где Украина не принимает никакого участия. Конфликт между Китаем и США открывает огромные возможности для Украины: возможность товарного потока на $5-10 млрд, и соответственно финансирования – на $20-30 млрд, в первую очередь в аграрном секторе. Отодвигать политику от макропланирования невозможно – это внешние рынки, внутренний протекционизм, это внутреннее видение, которое остановит эмиграцию", - заявил бизнесмен.

Он также выразил мнение, что Нацбанк отчасти ответственен за положение бизнеса, и его политика должна измениться.

"Должна измениться риторика. Глава Нацбанка Польши говорит: первое мое задание - условно - "купить" еще миллион украинцев, подняв минимальную зарплату для них. Глава НБУ поднимает учетную ставку, и кредитоваться стает невозможным. Да, нужно сдерживать инфляцию, но без развития экономики ничего не будет", - считает Бахматюк.

В то же время, иностранные инвесторы считают действующую политику Нацбанка Украины вызывающей доверие. "НБУ – звезда рынка… С тем, что изменения очевидны, согласятся, думаю, все инвесторы. По моему мнению, это большие изменения. Реформа банковской системы состоялась успешно", - заявил старший портфельный менеджер Argentem Greek Partners Джон Паттон.

Теги: #протекционизм #бизнес
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